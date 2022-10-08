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Франс Пресс: Французские войска покинут ЦАР до конца года

Франс Пресс: Французские войска покинут ЦАР до конца года

Как сообщает французское агентство France-Presse, находящиеся на данный момент на территории Центральноафриканской республики французские военные покинут её к концу этого года.

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