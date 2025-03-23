Кольца Сатурна «исчезли» для наблюдателей

Такое событие происходит один раз в 15 лет Любители наблюдать за небесными светилами могли заметить, что 23 марта у планеты Сатурн «исчезли» его знаменитые кольца, рассказал РИА Новости астроном Стас Короткий.
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