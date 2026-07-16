Главврачом омской Областной клинической больницы вместо Константина Полежаева стал Андрей Сухарев (на фото).
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Главврачом омской Областной клинической больницы вместо Константина Полежаева стал Андрей Сухарев (на фото).
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