Гранат считает, что Ловрен может покинуть "Зенит" после выступления на ЧМ в Катаре

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат предположил, что капитан петербургского "Зенита" Деян Ловрен может покинуть Российскую премьер-лигу (РПЛ), если продолжит играть так же хорошо, как за команду Хорватии на чемпионате мира в Катаре.