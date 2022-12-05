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Гранат считает, что Ловрен может покинуть "Зенит" после выступления на ЧМ в Катаре

Гранат считает, что Ловрен может покинуть "Зенит" после выступления на ЧМ в Катаре

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат предположил, что капитан петербургского "Зенита" Деян Ловрен может покинуть Российскую премьер-лигу (РПЛ), если продолжит играть так же хорошо, как за команду Хорватии на чемпионате мира в Катаре.

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