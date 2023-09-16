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Шишкин о «Локо»: «В обороне очень много проблем. Нужен лидер типа Чорлуки»

Шишкин о «Локо»: «В обороне очень много проблем. Нужен лидер типа Чорлуки»

— Какие перспективы у «Локо» сейчас? — Если честно, у меня были большие надежды по сравнению с тем, как начинался прошлый сезон, когда команда была около зоны вылета.

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