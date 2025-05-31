Главные тренды в мире аксессуаров летом 2025 года Алёна ЮрьеваЛето 2025 года вдохновлено классикой и креативом одновременно — дизайнеры вновь возвращаются к жемчугу и платочным аксессуарам, но с новой, современной подачей.