Страна и люди
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Страна и люди

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Смотрич: Израиль не заинтересован в участии в конфликте между США и Ираном

Смотрич: Израиль не заинтересован в участии в конфликте между США и Ираном

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл – РИА Новости. Израиль на данный момент не заинтересован в участии в конфликте между США и Ираном, заявил министр финансов Израиля, лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич.

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