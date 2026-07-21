Смотрич: Израиль не заинтересован в участии в конфликте между США и Ираном

Страна и люди

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл – РИА Новости. Израиль на данный момент не заинтересован в участии в конфликте между США и Ираном, заявил министр финансов Израиля, лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич.