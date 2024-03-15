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Губернатор Курской области сообщил об уничтожении очередных беспилотников в небе над регионом

Губернатор Курской области сообщил об уничтожении очередных беспилотников в небе над регионом

Губернатор Курской области сообщил об уничтожении очередных беспилотников в небе над регионом. Согласно его сообщениям в Телеграм-канале, в общей сложности над Курской областью было нейтрализовано 3 летательных аппарата.

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