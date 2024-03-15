Губернатор Курской области сообщил об уничтожении очередных беспилотников в небе над регионом. Согласно его сообщениям в Телеграм-канале, в общей сложности над Курской областью было нейтрализовано 3 летательных аппарата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии