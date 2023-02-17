В Петербурге пенсионерка хотела вылечить дочь после ДТП и отдала мошенникам 1,5 млн рублей

Потерпевшая не запомнила примет преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В четверг, 16 февраля, в полицию Адмиралтейского района Петербурга обратилась горожанка и заявила, что ее пожилая мать стала жертвой мошеннической схемы.