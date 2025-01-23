Вагенкнехт и общественные деятели опубликовали письмо против ракет США в Германии

Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт, ученый-физик и политик Эрнст Ульрих фон Вайцзеккер и председатель Совета Евангелической церкви Германии Маргот Кессман опубликовали открытое письмо, в котором призвали предотвратить размещение американских ракет средней дальности на территории Германии.