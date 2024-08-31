Украина не получит от Запада денег на энергосектор из-за возможных хищений

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что партнеры с Запада предпочитают оказывать помощь энергосектору Украины закупкой оборудования, а не начислением денег.
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