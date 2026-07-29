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В сети появились фото со свадьбы сына Михаила Круга

В сети появились фото со свадьбы сына Михаила Круга

В сети появились фото со свадьбы 24-летнего сына покойного Михаила Круга Александра и его 24-летней избранницы Ульяны, с которой он познакомился на ток-шоу "Давай поженимся!".

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