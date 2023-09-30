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Банк России ужесточил требования по выдаче жилищных займов КПК

Банк России ужесточил требования по выдаче жилищных займов КПК

Банк России ужесточил требования по выдаче жилищных займов кредитными потребительскими кооперативами (КПК) и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами (СКПК) с 1 октября 2023 года, сообщает РИА Новости.

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