Гави грозит дисквалификация за стычку с аргентинцами после финала ЧМ. RFEF работает над апелляцией и намерена доказать, что это хавбека атаковали, а не он

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ФИФА начала разбирательство по поводу стычки между игроками Испании и Аргентины после финала ЧМ-2026 (1:0).

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