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Российские компании смогут выпускать аналог «Оземпика» без согласия правообладателя

Разрешение будет действовать до конца следующего года. Правительство Российской Федерации приняло решение разрешить российским компаниям «Герофарм» и «Промомед» выпускать аналоги препарата от диабета «Оземпик» без согласия зарубежного правообладателя.

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