Российский экс-боец UFC Денис Тюлюлин спрогнозировал победу Петра Яна в третьем поединке с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333, который пройдет 24 октября в Абу-Даби.
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