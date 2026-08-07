Эксперт РАНХиГС: Финляндия использует хранилище для давления на Россию

Финляндия получила разрешение на эксплуатацию первого подземного хранилища ядерного топлива. Эксперт РАНХиГС Александр Степанов считает, что это может стать инструментом давления НАТО на Россию и превратить Финляндию в центр по хранению ядерных отходов.
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