Сколько зарабатывает и что производит арестованный актив компании партнера Ходорковского* в Кургане

В Кургане под арест попало предприятие «Курган-кабель», которым владеет группа компаний «Борец». Генпрокуратура РФ установила, что собственник завода находится под контролем иностранцев — в том числе экс-акционера ЮКОСа иноагента Леонида Невзлина, бизнес-партнера беглого олигарха Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом).