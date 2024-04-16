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Учение о НКОосфере: как некоммерческие организации помогают школам

Учение о НКОосфере: как некоммерческие организации помогают школам

Несмотря на то что образовательная инфраструктура в стране имеет преимущественно бюджетную основу, достаточно большую роль в школах и других учебных заведениях могут играть некоммерческие организации (НКО), говорится в свежем исследовании НИУ ВШЭ.

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