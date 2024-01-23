Финансирование всех этапов комплексного развития территорий запустили в Москве

РИАМО - 23 янв. В столице начали применять специальный банковский продукт для финансирования проектов по программе комплексного развития территорий (КРТ), учитывающий все потребности застройщиков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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