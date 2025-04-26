Ужин Трампа принес крипто-инсайдерам $900 000 за два дня

Президент Дональд Трамп и его окружение заработали почти $900 тысяч всего за два дня на комиссии от торгов криптовалютой $TRUMP — всё благодаря громкому анонсу: 220 крупнейших держателей токена пригласили на ужин с самим Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии