Коротко: немолод. В машине слушаю "Ретро-ЭфЭм", ну и остальной муз.набор, транслируемый по Цифре из Центра.
Клятва делом, или "Где голоса, где люди?"
Комментарии
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олег рябченко
А это ты вообще о чём.договаривай уже
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4 д.
Андрей
а всё верно.Пугачёвщина похоронила все таланты .которые ей не отстёгивали, закрыла им дороги на ТВ , радио , большие залы.
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4 д.
Марина Козуб
Ну Пугачёвой уже нет в России, едва ли ей обломится вернуть прежний имидж... Ну собирайте разбросанные таланты Они же в России! Откройте им дорогу на центральные подмостки РОССИИ! И они возродят потерянный репертуар любимых песен, которые мы с удовольствием пели! Сейчас же нет ни одной песни, чтобы захотелось запеть! А ведь именно в этом заключается признание песни, что её поёт ВСЯ СТРАНА! Даже романсы...
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4 д.
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