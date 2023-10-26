Клятва делом, или "Где голоса, где люди?"

Марина Козуб

Ну Пугачёвой уже нет в России, едва ли ей обломится вернуть прежний имидж... Ну собирайте разбросанные таланты Они же в России! Откройте им дорогу на центральные подмостки РОССИИ! И они возродят потерянный репертуар любимых песен, которые мы с удовольствием пели! Сейчас же нет ни одной песни, чтобы захотелось запеть! А ведь именно в этом заключается признание песни, что её поёт ВСЯ СТРАНА! Даже романсы...