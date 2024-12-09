Украинские ресурсы подтверждают продвижение российских войск под Покровском Штурмовые группы российских войск значительно продвинулись в поселке Шевченко, ситуация под Покровском становится очень сложной.
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Украинские ресурсы подтверждают продвижение российских войск под Покровском Штурмовые группы российских войск значительно продвинулись в поселке Шевченко, ситуация под Покровском становится очень сложной.
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