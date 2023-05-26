smi.today

4 353 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Образцов
    И что? Вас уже припекает? А у нас дождичек любого, даже самого горячего  и потного остудит.😀Лето 2023: Как ох...
  • Серж Южанин
    .Паника на Украине...
  • Виктор Луговой
    Может, лехшей саммит НАТО переместить из Литвы в Словакию?ФРГ переместит ко...

Российская "Мста-С" сорвала 4 ротации ВСУ на купянском направлении

Российская "Мста-С" сорвала 4 ротации ВСУ на купянском направлении

Расчет артиллерийской установки "Мста-С" помешал украинским военным провести ротацию подразделений на передовых позициях на купянском направлении.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх