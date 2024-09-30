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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Голландский МЯСНОЙ РУЛЕТ с картофельным гарниром

Изысканное, необычное второе блюдо, на которое не нужно тратить много времени — просто мечта! ИНГРЕДИЕНТЫ мясной рулет: фарш – 1 кг панировочные сухари – 180 гр сыр – 150 гр молоко – 200-250 мл яйца – 3 шт репчатый лук – 200-250 гр вино (вода) – 50-60 мл зеленый лук – 10-20 гр петрушка (кинза) […].

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