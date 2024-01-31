Поверья и приметы на 1 февраля 2024 года связаны с Макарьевым днем Ирина ЛысенкоНа 1 февраля 2024 года, старинные поверья и погодные приметы на Руси находят свое начало в праздновании Макарьева дня, также известного как Макара-весноуказатель.
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