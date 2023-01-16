Для понимания

«Союзники» Украины предоставили более 4000 единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения, чтобы помочь Киеву бороться с Россией, - БлумбергПриблизительные цифры количества и вида вооружения, которое передали Украине с 24 февраля:- 410 танков советских времен от Польши, Чехии, Словении и других постсоветских стран;- 300 единиц бронетехники, в том числе 250 БМП советского производства от постсоветских стран;- 1100 бронетранспортеров , в том числе 300 М113 и 250 М117, более 160 М113;- Транспортные средства с усиленной противоминной защитой - 925;- Мобильные машины пехоты - 1 540 единиц, в том числе 1 250 HMMWV;- 300 буксируемых гаубиц, из них более – 210 155-мм гаубиц M777 и 72 105-мм гаубицы из США;- Более 400 единиц самоходной артиллерии, из которых 180 - на заказ;-38 систем HIMARS и более 40 122-мм РСЗО советских времен из Польши и Чехии;-37 немецких самоходных зенитных систем Gepard;- 8 ракетных батарей NASAMS американского производства;- Одна американская и одна немецкая ракетная батарея Patriot;- 6 ракетных комплексов Strela-10Ms из Чехии и 6 ракетных комплексов Stormer из Великобритании;- 18 штурмовиков Су-25, 31 вертолет советского производства, 30 беспилотников Bayraktar, сотни Switchblade.