Депутат Белик: Москва стремится к долгосрочному миру

Инициатива о возобновлении прямых переговоров без предварительных условий — это мощнейший шаг к урегулированию конфликта, продемонстрированный Россией, заявил RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
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