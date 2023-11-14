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Серьёзная проблема: Больше мигрантов – больше "этнического" криминала

Серьёзная проблема: Больше мигрантов – больше "этнического" криминала

ФОТО: ИВАНКО ИГОРЬ/АГЕНТСТВО "МОСКВА"/JOKOSSITA/SHUTTERSTOCK ЕГИПЕТСКАЯ МАСКА ДЛЯ МУФТИЯ: СЛОВА ПАТРИАРХА О МИГРАНТАХ ВСКРЫЛИ ТАЙНЫЕ РЫЧАГИ Вконце октября Патриарх Кирилл, выступая на встрече со студентами-педагогами, произнёс одну из самых знаковых речей последнего времени, в которой он выделил проблему сохранения русской идентичности и отметил, что при нынешнем наплыве мигрантов в Россию у русских возникает риск потери страны.

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