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"Все посходили с ума": Вучич возмутился, что мужчина избил женщину на Олимпиаде - и это "справедливый" спорт

"Все посходили с ума": Вучич возмутился, что мужчина избил женщину на Олимпиаде - и это "справедливый" спорт

Александр Вучич возмутился, что мужчина избил женщину на Олимпиаде - и это "справедливый" спорт. "Все посходили с ума": не сдержался президент Сербии, комментируя поединок, где трансгендер* из Алжира одержал победу над итальянкой.

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