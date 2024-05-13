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Художник Никас Сафронов завещал дорогостоящую квартиру в Москве государству

Художник Никас Сафронов завещал дорогостоящую квартиру в Москве государству

Российский художник Никас Сафронов раскрыл подробности своего завещания. В эфире передачи «Пока все дома» на «России-1» он заявил, что поделил имущество и накопления между родственниками и государством, как это делали его знаменитые коллеги-предшественники.

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