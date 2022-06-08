Танкисты армейского корпуса ВВО на Курильских островах совершенствуют навыки вождения боевых машин

Танкисты армейского корпуса ВВО на Курильских островах совершенствуют навыки вождения боевых машин

В ходе занятий особое внимание уделяется преодолению естественных и искусственных препятствий в составе подразделений на марше.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх