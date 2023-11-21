Сборная Франции сыграла вничью с греками и не смогла пройти отборочный турнир без потерь

В матче последнего тура группы В между Грецией и Францией в Афинах зафиксирована ничья – 2:2. Французы, давно обеспечившие себе выход на Евро с первого места, начали игру частично ослабленным составом – в частности, в запасе остался Килиан Мбаппе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии