Сборная Франции сыграла вничью с греками и не смогла пройти отборочный турнир без потерь

В матче последнего тура группы В между Грецией и Францией в Афинах зафиксирована ничья – 2:2. Французы, давно обеспечившие себе выход на Евро с первого места, начали игру частично ослабленным составом – в частности, в запасе остался Килиан Мбаппе.