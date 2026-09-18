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Анатомия бизнеса

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Индустриальный бетон: львиная доля прироста нежилых площадей приходится на промышленные объекты

По данным Минстроя, за первое полугодие 2026 года 97% всего прироста нежилых площадей в стране обеспечили промышленные объекты.

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