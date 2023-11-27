А вы стихи Дмитрук помните? Там слова есть."Мы великие!!" "Вас так много, а, жаль, безликие. Вы огромные, мы – великие.
Никогда мы не будем братьями с бандерами
Комментарии
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Геннадий Якунин
Все равно мы будем братьями! Но без таких как Дмитрук-с проклятиями, Люди есть на УкрАине нам равные, В это верим мы-Православные!
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35 мин.
Н
Нина
Поэтому даже Лавру не защитили, монахов изгнали, мощи святые растащили. Они давно развалились на несколько конфессий и Бога предали, большинством голосов фашистов избрали на правление. Какие такие братья? Где и кто?
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9 мин.
Русский Империалист
После капитуляции и Донецкого процесса с последующим повешением всех кастрюль-нацистов, остальных в резервацию где- то в Галиции с колючей проволокой в кандалах и под прицелом крупнокалиберных пулеметов на турелях . За побег - расстрел. 🇷🇺😡
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3 мин.
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