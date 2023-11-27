Никогда мы не будем братьями с бандерами

Геннадий Якунин Все равно мы будем братьями! Но без таких как Дмитрук-с проклятиями, Люди есть на УкрАине нам равные, В это верим мы-Православные!

Н Нина Поэтому даже Лавру не защитили, монахов изгнали, мощи святые растащили. Они давно развалились на несколько конфессий и Бога предали, большинством голосов фашистов избрали на правление. Какие такие братья? Где и кто?