"Реал" подтвердил серьезную травму связок капитана Вальверде

Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде получил серьезную травму лодыжки в результате фола Ли Кан Ина из "Атлетико" во время мадридского дерби.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Полиция в Кельне ...
- ХЛ ИИ улучшит работу...
- ХЛ "Люди стали лучше...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым