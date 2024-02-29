Запуск Crew Dragon с россиянином Гребенкиным перенесли на 3 марта

Global Look Press/NASA/via Globallookpress.com Запуск космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX, в состав экипажа которого вошел российский космонавт Александр Гребенкин, был отложен на 3 марта по московскому времени из-за плохой погоды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии