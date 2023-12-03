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Гайич о ЦСКА: «В некоторых матчах не хватало инстинкта убийцы. Когда ведешь в один мяч, надо стараться забить второй, чтобы снять все вопросы»

Гайич о ЦСКА: «В некоторых матчах не хватало инстинкта убийцы. Когда ведешь в один мяч, надо стараться забить второй, чтобы снять все вопросы»

После 16 матчей армейцы занимают в таблице Мир РПЛ 6-е место. — Думаю, первая часть сезона получилась неплохой̆.

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