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Закон, порядок, государство

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Специалисты регионального центра психологической работы Южного военного округа провели агитацию среди обучающихся образовательных организаций Минобороны России

Специалисты регионального центра психологической работы Южного военного округа провели агитацию среди обучающихся образовательных организаций Минобороны России

Специалисты рассказывали о требованиях, предъявляемых к кандидатам, поступающим в военный вуз, особенностях и процессе обучения в Военном университете, дальнейших перспективах карьерного и профессионального роста офицеров-психологов.

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