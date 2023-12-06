Пожары на трех крупных рынках в разных регионах России произошли на прошлой неделе.Первым загорелся вещевой рынок «Темерник» в Ростове-на-Дону.
В РФ решительно потребовали самых жёстких мер за террор на объектах инфраструктуры
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Штам
Возник вопрос: "Добровольцы сгоревших рынков " ?!
Ответить
16 час.
Владимир Михальков
Какие на хрен добровольцы с рынка? Опять слетают в Турцию и Китай закупятся барахлом поднимут цены что бы отбить то что сгорело и будут продолжать торговлю! А заплатит за всё сгоревшее тот кто придёт на рынок за покупками!
Ответить
4 час.
Владимир Михальков
Какой вам ещё на хрен СМЕРШ? Надо что бы с полной отдачей работали те структуры что есть! Почему до сих пор не уничтожено гнездо СБУ? Почему до сих пор не нанесён удар по кол центрам ведущим вербовку и подрывную деятельность против России? Ить их адреса известны ФСБ и МО!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии