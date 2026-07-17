Врач раскрыл, кому грозит «взрывная диарея» в РФ, как в США

Американский штат Мичиган сотрясает эпидемия. По данным Reuters, количество случаев заражения паразитарной инфекцией циклоспорозом, известной как «взрывная диарея», перевалило за 3 тысячи и продолжает неуклонно расти.
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