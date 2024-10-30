В Госдепе посоветовали президенту Грузии предоставить информацию о возможных фальсификациях на выборах

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвиняет другие ветви власти страны в фальсификации голосования на парламентских выборах, следует предоставить всю имеющуюся у нее информацию по этому поводу, заявил руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер.