Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Алексей
    Интересно, какой муж прикрывает этого петуха? Не от усатого идет такая защита?«Исправит ли Кирк...
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ЛЮДИ С БОЛЬШИМИ ЗВЁЗДАМИ ЖДАЛИ СВОЕГО ЧАСА: В РОССИИ РАСКРЫТА СЕТЬ СПЯЩИХ АГЕНТОВ СБУ

ЛЮДИ С БОЛЬШИМИ ЗВЁЗДАМИ ЖДАЛИ СВОЕГО ЧАСА: В РОССИИ РАСКРЫТА СЕТЬ СПЯЩИХ АГЕНТОВ СБУ

Целый ряд задержаний украинских шпионов и диверсантов, готовивших теракты и передававших секретные сведения в Незалежную, стал результатом масштабной оперативной игры ФСБ против СБУ, которая стартовала ещё в самом начале спецоперации.

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Уя
Уфимцев я
Обычное российское раздолбайство... Прости нас, Господи!..
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Александр Крылов
Бандеровцы с хрущёвских времён готовились к своему реваншу.
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Evgenija Palette
Ребята, И ТУТ ЖИДЫ!  СПЛОШЬ!... ( хотя, было бы странно, если бы этого не было. Вполне ожидаемо). Респект нашей разведке!
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