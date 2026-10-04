МЧС сообщает: в Хабаровске загорелся ангар с отсевоблоками

В Хабаровске произошло возгорание ангара, где производились отсевоблоки. Обрушилась кровля. По данным МЧС, пожар локализован на площади 1000 кв.
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