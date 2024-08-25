Ringmaster показал один из лучших винрейтов среди новых героев в Dota 2 Винрейт Ringmast...

Ringmaster показал один из лучших винрейтов среди новых героев в Dota 2Винрейт Ringmaster за первые часы после выхода в Dota 2 составил почти 49% – это второй показатель среди всех персонажей, которые вышли в игре за последние четыре года.
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