НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Ringmaster показал один из лучших винрейтов среди новых героев в Dota 2 Винрейт Ringmast...

Ringmaster показал один из лучших винрейтов среди новых героев в Dota 2 Винрейт Ringmast...

Ringmaster показал один из лучших винрейтов среди новых героев в Dota 2Винрейт Ringmaster за первые часы после выхода в Dota 2 составил почти 49% – это второй показатель среди всех персонажей, которые вышли в игре за последние четыре года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх