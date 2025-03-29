Культуру отдали рынку, и что вышло?": Мария Шукшина о деградации российского кино и культуры в сравнении с тем, как было в СССР

АНГЕЛ АНГЕЛ "Рынку" в России отдали все культуру, здравоохранение, образование, социальную защищенность населения и т.д. Все отдали в России коррумпированным политико чиновничьим мафиозным семейным кланам для их личного обогащения и отмывания народных бюджетных средств...

Евгений Рудаков Да, Мария Васильевна права, произошла деградация культуры, но о деградации власти ни слова и... вернуться к ещё не очень далёкой нашей культуре: прекрасному кино, театру, литературе, образованию, - обросшая деньгами, как мхом, власть, никому уже не позволит, увы, даже самому лучшему в мире нашему Верховному... Думай, Ваня, думай, Маня... Евг. Р-Р.