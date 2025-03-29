"Культуру отдали рынку, и что из этого вышло?" - такой риторический вопрос в своём Телеграм-канале задаёт советская и российская актриса кино, телеведущая и общественный деятель, заслуженная артистка РФ Мария Шукшина.
Культуру отдали рынку, и что вышло?": Мария Шукшина о деградации российского кино и культуры в сравнении с тем, как было в СССР
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
"Рынку" в России отдали все культуру, здравоохранение, образование, социальную защищенность населения и т.д. Все отдали в России коррумпированным политико чиновничьим мафиозным семейным кланам для их личного обогащения и отмывания народных бюджетных средств...
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12 час.
Евгений Рудаков
Да, Мария Васильевна права, произошла деградация культуры, но о деградации власти ни слова и... вернуться к ещё не очень далёкой нашей культуре: прекрасному кино, театру, литературе, образованию, - обросшая деньгами, как мхом, власть, никому уже не позволит, увы, даже самому лучшему в мире нашему Верховному... Думай, Ваня, думай, Маня... Евг. Р-Р.
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9 час.
Валентин Воробьев
Марию Шукшину давно встречаю здесь, читаю. Она всегда правильно повторяет, говорит. В верхах неужели плохо слышат или не слышат, мало что меняется. Шукшину бы в министры культуры! Человек действительно болеет за наше будущее.
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8 час.
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