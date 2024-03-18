Электроседан Tesla Model S Plaid бросил вызов суперкару Nissan GT-R Nismo

Блогеры с YouTube-канала Carwow устроили очередную гонку по прямой. Участниками заезда на сей раз стали традиционный для подобных испытаний электрический седан Tesla Model S Plaid, который бросил вызов готовящемуся сойти со сцены спорткару Nissan GT-R поколения R35.