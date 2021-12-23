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Двукратная чемпионка мира Дюамель похвалила Мишину и Галлямова после проката на ЧР

Двукратная чемпионка мира Дюамель похвалила Мишину и Галлямова после проката на ЧР

Двукратная чемпионка мира в парном катании, канадка Меган Дюамель отреагировала на победу Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

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