Двукратная чемпионка мира Дюамель похвалила Мишину и Галлямова после проката на ЧР

Двукратная чемпионка мира в парном катании, канадка Меган Дюамель отреагировала на победу Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.