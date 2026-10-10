Украина: Поезда и эскалаторы на станциях метро были временно остановлены по всей территории Киева, в том числе в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Печерском районах, с полудня из-за продолжающихся отключений электроэнергии после российских авиаударов ранее в тот же день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым