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Контрафронт

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Украина: Поезда и эскалаторы на станциях метро были временно остановлены по всей территории Киева, в...

Украина: Поезда и эскалаторы на станциях метро были временно остановлены по всей территории Киева, в том числе в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Печерском районах, с полудня из-за продолжающихся отключений электроэнергии после российских авиаударов ранее в тот же день.

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