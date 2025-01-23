Соревнования по хоббихорсингу и дискотека 90-х: чем заняться в выходные в Екатеринбурге

Екатеринбуржцам предлагают бесплатно посетить музей музыканта Владимира Высоцкого в честь его дня рождения, оторваться на вечеринке 90-х и «нулевых», отправиться за город, чтобы покататься на санях, посмотреть на соревнования по хоббихорсингу или посетить чемпионат на самый длинный заезд с горки.
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